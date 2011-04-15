Brent во власти переменчивых настроений рынка

Торги на рынке нефти во вторник разделились на две волны. Изначально котировки Brent плавно набирали бычий импульс и рванули выше 70, добравшись до свежего максимума вблизи отметки 70,40. Но попытка пробоя психологической отметки снова провалилась – актив привлек фиксацию прибыли на фоне технических факторов, а также в связи с перепозиционированием игроков перед окончанием месяца и квартала. В итоге цена скатилась ниже отметки 69 и с утра остается под давлением.

Переменчивость настроений игроков отчасти объясняется корректировкой позиций перед завершением первого квартала. Игроки проталкивают актив выше, а затем фиксируют прибыль на привлекательных уровнях. Текущая динамика свидетельствует о том, что у Brent нет в распоряжении достаточного количества аргументов для уверенного пробоя важного уровня 70. На фоне таких настроений сырьевой сегмент отреагировал на свежие данные API, сосредоточившись сугубо на негативных сторонах отчета.

На прошлой неделе запасы энергоносителей неожиданно увеличились на 5,3 млн баррелей. Это стало сюрпризом для рынка, который рассчитывали либо на символический прирост, либо и вовсе на падение объемов. В этих условиях цены проигнорировали падение запасов бензина почти на 6 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 2,2 млн баррелей.

Большую ясность может внести сегодняшний официальный отчет Минэнерго. Поддержку же котировкам может оказать геополитика. Саудовская Аравия дала понять, что считает Иран причастным к запуску баллистических ракет. А это предпосылка для обострения напряженности между двумя странами. Пока рынок игнорирует эту угрозу, но в случае появления свежих сигналов в аналогичном ключе Brent может резко вырасти в цене.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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