Рубль поддержат аукционы Минифина, но ненадолго

Во вторник, 27 марта, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 35 коп. (+0,23%), до 57,51 руб., курс евро повысился на 19 коп. (+0,59%), до 71,34 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,1 млрд (-16,21%), а в паре евро/рубль – 395,4 млн евро (+29,93%).

Банк России с 28 марта установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 57,1747 руб., что выше предыдущего дня на 17,08 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 71,2625 руб. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 69,17 коп.

Торги по рублёвым парам открылись снижением на фоне подорожавшей нефти на торгах в Азии. Курс доллара дошел до 57,09 руб., курс евро – до 70,86 руб. Цена на нефть повышалась до $71 за баррель. Рубль укрепился к евро сильнее из-за продаж единой валюты на рынке форекс.

Когда вслед за основными валютами развернулась и цена на нефть (закрытие длинных позиций), на внутреннем валютном рынке началась активная фаза ослабления рубля к иностранным валютам.

Никаких важных новостей за дорожающим долларом не стояло. Он укрепился на технических факторах. Дополнительное давление на рубль исходило от падения американских фондовых индексов.

Давление на нефтяной рынок усилилось после выхода данных Американского института нефти (API). Согласно представленным еженедельным данным API, за минувшую неделю запасы нефти выросли на 5,32 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 5,8 млн баррелей, запасы дистиллятов – на 2,24 млн баррелей.

Учитывая общее укрепление американской валюты, трейдеры предпочли сфокусироваться на увеличении запасов нефти. Хотя с учетом сокращения запасов нефтепродуктов они вышли нейтральными. В ходе американских торгов баррель нефти сорта Brent подешевел на 2,2%, до $69,43, рубль к доллару – на 0,7%, а к евро – на 0,8%.

В среду, 28 марта, на сессии в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. Можно ожидать, что торги на Московской бирже откроются спокойно. Доллар дорожает к йене и дешевеет ко всем основным валютам. Аналогичная ситуация наблюдалась во вторник на азиатской сессии.

Учитывая текущую ситуацию на рынке Форекс и то, что сегодня Минфин РФ проведет аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ на сумму 30 млрд руб., в первые 3-4 часа рубль может укрепиться. По итогам дня ожидаю повышение пары доллар/рубль до 57,75 руб. за «американца», а пары евро/рубль – до 71,57 руб. за единицу европейской валюты.



Владислав Антонов, аналитик Альпари







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.