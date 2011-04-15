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29.03.2018

Котировки нефти марки Brent продолжают консолидироваться

Котировки нефти марки Brent продолжают консолидироваться ниже $70 за баррель, при этом настроения трейдеров в ходе минувших торгов определялись правительственным отчетом от МинЭнерго США по изменению запасов углеводородов. Согласно опубликованным данным коммерческие запасы нефти на неделе 17-23 марта выросли на 1,6 млн. баррелей, тогда как накануне Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов на 5,3 млн. баррелей. Запасы бензина снизились на 3,5 млн. баррелей при прогнозе падения на 2,1 млн. баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 2,1 млн. баррелей. Увеличение запасов нефти отражает сезонную тенденцию снижения загрузки производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов. Помимо запасов продавцов нефти вдохновила и статистика по изменению объема добычи в США. Администрация энергетической информации сообщила о росте производства пятую неделю подряд до 10,433 млн. баррелей в день. Давление на стоимость нефти также продолжают оказывать падение фондовых индексов, неопределенные перспективы мировой экономики в условиях эскалации торговых конфликтов, а также укрепление американской валюты. Завтра против нефти может выступить и статистика от нефтесервисной компании Baker Hughes по числу нефтяных терминалов в США. Очередного прироста количества буровых вполне достаточно для усиления нисходящей динамики Brent и WTI.


Артем Деев, ведущий аналитик AMarkets

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