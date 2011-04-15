Три фактора поддержки рубля исчерпаны, доллар пойдет вверх

В среду, 28 марта, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 21 коп. (+0,37%), до 57,72 руб., курс евро понизился на 33 коп. (-0,46%), до 71,01 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,3 млрд (+6,45%), а в паре евро/рубль – 336,5 млн евро (-14,89%).

Банк России с 29 марта установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 57,5598 руб., что выше предыдущего дня на 38,51 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на отметке 71,3339 руб. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 7,14 коп.

В среду рубль оказался чувствительным к падению нефтяных котировок и укреплению доллара на рынке Форекс. Успешные аукционы Минфина РФ не спасли его от ослабления. Ведомство разместило ОФЗ на сумму 30 млрд руб. Общий спрос на облигации составил 75,35 млрд рублей.

В ходе американских торгов нефть сорта Brent подешевела на 1,8%, до $68,74 за баррель после выхода данных Минэнерго США. Участники рынка негативно отреагировали на увеличение запасов и добычи нефти в стране.

Доллар подорожал к своим конкурентам на опубликованной положительной американской статистике и новостях об успешно проведенной встрече лидеров Северной Кореи и Китая. Инвесторами встреча была воспринята как признак ослабления геополитического риска.

Запасы сырой нефти в США за неделю, закончившуюся 23 марта, выросли на 1,6 млн баррелей, до 429,9 млн баррелей (прогноз был -0,3 млн баррелей). Запасы бензина упали на 3,5 млн баррелей, до 239,6 млн баррелей (прогноз был -1,9 млн баррелей), запасы дистиллятов сократились на 2 млн баррелей, до 129 млн баррелей (прогноз был -1,6 млн баррелей). Добыча нефти в США за неделю выросла на 26 тыс., до 10,433 млн баррелей в сутки.

Торги на внутреннем валютном рынке завершились разнонаправленно. Курс доллара вырос до 57,88 руб. Курс евро упал до 71,01 руб.

В четверг, 29 марта, на торгах в Азии нефть марки Brent подешевела на 1,25%, до $68,96 за баррель. Техническая картина указывает на дальнейшее снижение нефтяных котировок до $68,20 за бочку. Учитывая, что налоговый период завершился, аукционы Минфина пройдены, а нефть в минусе, рубль сегодня остался без поддержки. Торги на Московской бирже откроются ростом по рублёвым парам. Пара доллар/рубль держит курс к 58 руб. за «американца». Пара евро/рубль в ближайшие два дня поднимется выше 71,60 руб. за единицу европейской валюты.



Владислав Антонов, аналитик Альпари







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