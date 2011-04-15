Нефть как фактор риска для рубля

После пяти дней снижения рубль пытается перехватить инициативу и вернуться на положительную территорию. Любопытно, что наша валюта демонстративно торгуется вразрез с динамикой нефтяных котировок, которые снова сползают вниз после очередной неудачной попытки возобновить бычий ход.

Налоговый период завершился, и спрос на рублевую ликвидность закономерно снижается. А завтра рубль лишится поддержки иностранных спекулянтов, которые отправятся на пасхальные каникулы. Впрочем, пока рубль это не волнует. Валюта чувствует себя некомфортно на недельных минимумах и пытается вернуть ситуацию под свой контроль.

Но путь наверх обещает быть непростым. И не только потому, что со сцены ушел налоговый период, а дипломатический скандал с Британией, который разросся в масштабах, сдерживает иностранных покупателей. Несмотря на то, что в последнее время рубль демонстрирует меньшую зависимость от динамики нефти, абстрагироваться от этого фактора у него не получится. А между тем в сырьевом сегменте формируются предпосылки для более масштабной коррекции, игнорировать которую «россиянин» не сможет себе позволить.

Дело в том, что помимо дальнейших негативных сигналов со стороны США, где продолжается рост добычи и запасов, участники рынка придают слишком большое значение геополитическим рискам. Да, этот фактор поддержал рост цен в этом месяце, но в основном все происходит на уровне спекуляций, а в цены закладывается реализация этих рисков. Так что любые признаки улучшения ситуации на Ближнем Востоке или менее жесткой позиции Вашингтона по отношению к Ирану может повлечь серьезные распродажи на рынке энергоносителей.

При таком сценарии рубль упадет, даже если доллар при этом не будет расти. Впрочем, масштабы потенциального снижения обещают быть ограниченными.







Роман Блинов, руководитель аналитического департамента "Международного финансового центра"











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