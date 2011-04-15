Рынок нефти: фокус внимания будет смещаться на ОПЕК

Укороченную торговую неделю котировки Brent завершили снижением после трех недель подъема. Причем цены успели превысить отметку 70 впервые с начала февраля. Правда, закрепить успех не получилось – тяга к фиксации прибыли оказалась сильнее напора быков. Накануне актив немного подрос и восстановился над уровнем 69. По итогам месяца Brent полностью компенсировала потери, понесенные в феврале.

В целом картина формируется очень неплохая, особенно учитывая, что этот подъем сопровождается продолжающимся ростом буровой активности и добычи на сланцевых месторождениях США. К слову, на укороченной неделе число действующих установок снизилось второй раз за последние девять недель, на 6 единиц – до 798 штук. Несмотря на то, что снижение не такое значительное, и показатель остается вблизи 3-летнего максимума, это сигнал к тому, что запасы, возможно, начнут сокращаться более устойчивыми темпами.

До июньского саммита ОПЕК+ остается чуть больше двух месяцев, и по мере приближения этого события будут нарастать спекуляции на тему соглашения. Вчера министр нефти Ирака упомянул о том, что некоторые его коллеги из картеля предлагают продлить соглашение на 3 или 6 месяцев после истечения текущих договоренностей в конце 2018 года.

Идея пролонгации, безусловно, греет душу быкам по нефти, в отличие от разговоров о возможном пересмотре квот в сторону постепенного увеличения добычи. Если экспортеры придут к выводу, что самочувствие рынка улучшилось, они могут либо официально скорректировать квоты, либо начать наращивать производство тайком. Первый вариант будет более болезненным для цен изначально, второй – по мере развития событий. В любом случае в дальнейшем мы будем наблюдать постепенное смещение фокуса внимания инвесторов с США в сторону картеля и его союзников. Соответственно, позитивные заявления экспортеров могут подтолкнуть котировки к новым максимумам, но и волатильность при этом возрастет.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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