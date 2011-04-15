Нефть вновь помогла рублю

Политическая напряжённость не помешала росту российской валюты в ходе торгов в четверг. Пара USDRUB потеряла 47 копеек, снизившись до 57.26. EURRUB потеряла 54 копейки, опустившись до 70.47.

Рубль практически равномерно выкупался в течение всего дня в преддверии длинных выходных на зарубежных рынках. В этих условиях высокодоходные рублёвые облигации пользуются спросом. Кроме того, спросу на наши бумаги и рубль способствовал отскок на фондовых рынках Европы и США. Отскок в рамках торговой сессии формирует ожидания, что новый квартал окажется более благоприятным для рисковых активов.

Стоит также отметить, что пара EURRUB в очередной раз получает весомое сопротивление на подходе к 71.50. Впрочем, более надёжным сигналом нисходящей динамики пары должно стать движение ниже 70.

Под занавес торговой сессии нефть также вчера помогала российской валюте. Brent прибавила доллар и вновь стоит выше 69.30 за баррель. Опубликованные раньше обычного показатели работающих буровых установок в США также настраивают на позитивный лад. Число буровых сократилось на 2 штуки до 993. Хотя зачастую наблюдается очень тесная корреляция с ценой, и вслед за ростом котировок на прошлой неделе можно было ожидать увеличения данного показателя.

На сочетании факторов у рубля сегодня может получится неплохой старт торгов, однако сниженная активность участников рынка, вероятно, будет серьёзно ограничивать движения на российском рынке. Основной интерес игроков теперь сосредоточен на том, как начнутся торги в следующем квартале.





Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro







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