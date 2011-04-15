Рубль частично отыграл потери перед каталитической Пасхой

В четверг, 29 марта, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 46 коп. (-0,81%), до 57,25 руб., курс евро – на 54 коп. (-0,76%), до 70,47 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,3 млрд (0,0%), а в паре евро/рубль – 625,5 млн евро (+85,88%).

Банк России с 30 марта установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 57,7626 руб., что выше предыдущего дня на 20,28 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на отметке 71,0942 руб. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 23,97 коп.

В четверг российский рубль чувствовал себя так уверенно, что даже не обращал внимания на снижение нефтяных котировок на открытии и укрепление американской валюты.

Участники рынка также проигнорировали заявления премьер-министр Великобритании Терезы Мэй о возможном закрытии доступа европейских клиринговых компаний Euroclear и Clearstream к обслуживанию российского госдолга.

Во второй половине торгов нефтяные котировки возобновили рост, чем дополнительно поддержали российскую валюту. Такое поведение рынка можно связать с празднованием западной Пасхи. Кто-то решил не оставлять открытые позиции перед длинными выходными. Курс доллара снизился до 57,27 руб., курс евро – до 70,46 руб.

Поддержку нефтяному рынку оказали заявления министра нефти Ирака Джаббара аль-Луайби, что некоторые страны, участвующие в сделке ОПЕК, поддерживают ее продление на шесть месяцев. Соглашение действует до конца 2018 года с возможностью пересмотра его условий в июне 2018 года.

Из-за предстоящего празднования католической Пасхи отчет Baker Hughes вышел в четверг. Согласно последним еженедельным данным, за неделю с 24 по 29 марта количество активных буровых установок по добыче нефти в США снизилось на шесть единиц, до 798 штук. Количество установок по добыче газа выросло на четыре единицы, до 192 штук. Общее число буровых установок уменьшилось на 2 единицы, до 993 штук.

В пятницу, 30 марта, нефтяной рынок закрыт. На торгах в Азии доллар США торгуется в минусе к большинству основных валют. Я считаю, что геополитические риски для рубля сохраняются и будут сдерживать его укрепление. А «медвежьи» фазы на нефтяном рынке выступят катализаторами для продаж «россиянина».

Прогнозировать курсы иностранных валют к рублю сегодня не буду, так как в условиях тонкого рынка Форекс и при закрытых биржах в странах, отмечающих католическую Пасху, доллар и евро могут с лёгкостью вернуться обратно к уровням среды на отметки 57,75 руб. за «американца» и 71,05 руб. за единицу европейской валюты соответственно.



Владислав Антонов, аналитик Альпари







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