Российский рынок притих на малоактивных торгах

Скудный внешний фон, где большинство западных площадок празднует начало пасхальных каникул, обусловил консолидацию российских фондовых индексов с небольшим восходящим уклоном в первой половине торгов в пятницу. Индекс МосБиржи обосновался немногим выше уровня открытия и может уйти на отрицательную территорию, хотя поводов для глубокой просадки пока не наблюдается. РТС чувствует себя чуть более уверенно, но рискует растерять очки, если давление на рубль сохранится.

В сегменте «голубых фишек» торговая активность также невысока. Под прессингом продавцов остаются префы «Возрождения», которые сегодня дешевеют более чем на 3%. Акции «Яндекса» падают на 1,5%, «Мечела» - на 1%. Финансовый сектор скромно растет. Котировки «Сбербанка» и ВТБ поднимаются на 0,37% и 0,50% соответственно. Лучше рынка смотрятся акции «Юнипро» и МТС, прибавляющие 2% и 1,36% соответственно.

«Транснефть» стала владельцем 100% голосующих акций «КТК Компани» и «КТК Инвестментс Компани», расположенных на Каймановых островах. Акционеры «Транснефти» одобрили увеличение уставного капитала трубопроводной компании путем внесения в него доли России в КТК еще в декабре прошлого года. Сегодняшние сообщения не вызвали реакции рынка – котировки «Транснефти» торгуются без изменений по сравнению с уровнем открытия.

Новая неделя может принести новые переживания отечественным инвесторам, поскольку дипломатический конфликт России и Запада может получить дальнейшее развитие. В понедельник торги будут оставаться вялыми, поскольку католический мир продолжит праздновать Пасху. С возвращением иностранных игроков волатильность на рынке повысится. Также многое будет зависеть от того, с каким настроением после отдыха вернутся к торгам сырьевые площадки.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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