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03.05.2018

Котировки нефти марки Brent завершили торговую сессию среды небольшим снижением

Котировки нефти марки Brent завершили торговую сессию среды небольшим снижением, отреагировав на выход правительственного отчета по запасам нефти в США. К 9:00 МСК стоимость нефти составляет $73,2 за баррель, динамика на азиатской сессии остается сдержанной. По данным Администрации энергетической информации США коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 6,2 млн. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали повышение на 1,8 млн. баррелей. Опубликованные накануне данные от Американского института нефти, анализирующего информацию от НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов, сообщили о росте запасов на 3,4 млн. баррелей. Согласно официальным данным Минэнерго, запасы бензина в США за неделю, завершившуюся 27 апреля, выросли на 1,2 млн баррелей, отражая более низкие показатели спроса на внутреннем рынке. Цены на нефть по-прежнему сохраняют потенциал для развития нисходящей динамики из-за роста нефтедобычи в США, Канаде и Бразилии, который полностью нейтрализует усилия ОПЕК+ по снижению производства углеводородов. Локальную поддержку ценам оказывает вероятность выхода США из «ядерной сделки» с Ираном. Напомним, президент США Дональд Трамп до 12 мая должен принять решение о новых санкциях против Тегерана. В случае если решение будет положительным, риски снижения предложения на глобальном рынке приведут к еще большему росту цен. В противном случае продавцы получат долгожданный повод для медвежьего ралли.

Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets



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