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03.05.2018

Рынок акций откроется снижением

Вчера торги на российском рынке акций прошли на низких объемах и очень вяло в отсутствие многих участников и невнятной динамики внешних индикаторов. Индекс Мосбиржи потерял символические 0,03%.
​Однако вечером были объявлены результаты двухдневного заседания ФРС США. Как и ожидалось, Федрезерв сохранил ставку на прежнем уровне. Однако в дальнейших комментариях был отмечен рост цен и прогнозирование инфляции в среднесрочном периоде на базовом уровне 2%. Такую риторику трейдеры восприняли как рост вероятности повышения ставки в текущем году не 3, а 4 раза, что привело к распродажам американских бумаг под занавес торгов.
​В результате, американские фондовые индексы закрылись вчера с потерями 0,72%. Сегодня с утра фьючерсы на них торгуются около нуля.
​Поэтому логично ожидать, что такую динамику рынка США российские бумаги отыграют на открытии отечественного рынка снижением на 0,3-0,5%.
​Символически, на 0,15% подрастает нефть, которая не смогла пробить сверху вниз отметку 73 доллара за баррель, реагируя на небольшой отскок в паре евро-доллар, которая, похоже, пытается закрепиться ниже 1,2. Однако вновь уйти ближе к отметке 75 доллара за баррель в ближайшие дни нефти будет трудно: вчера Минэнерго США сообщило о росте запасов на 6,2 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали увеличение в размере 0,7 млн баррелей.
​Немного поддержит с утра российские акции и слабый рубль, котировки которого вчера закрылись на отметке 64 руб за доллар. Однако сегодня, с возобновлением биржевой активности, мы ждем укрепление отечественной валюты на 0,5-0,8%. Возможно, на рынок выйдут с продажами накопленных за праздники долларов и евро крупные экспортеры, которые и помогут остановить падение рубля.



Алексей Антонов, aналитик АЛОР БРОКЕР



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