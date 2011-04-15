У покупателей на горизонте уровень 66,50 рублей за доллар

В среду, 2 мая, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 105 коп. (+1,67%), до 64,02 руб., курс евро – на 41 коп. (+0,54%), до 76,48 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $1,3 млрд (+75,20%), евро/рубль – 82,6 млн евро (+4,29%).

Центральный банк России с 29 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 61,9997 руб., что ниже предыдущего дня на 72,63 коп. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 75,2056 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 55,49 коп.

Майские праздники, как и весь апрель, для рубля выдались неблагоприятными. За апрель российская валюта подешевела к доллару США на 10,18%, за майские праздники – на 2,8%. Его ослабление связано с обострением ситуации в Сирии, повсеместным укреплением доллара на форекс в ожидании итогов заседания FOMC, а также с низкими объемами торгов во время майских праздников, которые упали в 4 раза по сравнению с объёмами в обычные дни.

Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США сохранил ключевую ставку на уровне 1.75%. Решение совпало с ожиданиями рынка. Трейдеры по-прежнему ожидают повышения ставки на 25 б.п. на заседании FOMC в июне. После заседания индекс доллара повышался до 92,83.

США и союзники начали военную операцию в Сирии против боевиков ИГИЛ. Рынок негативно отреагировал на новость, потому что неизвестно как будут развиваться события дальше и освещаться западными СМИ.

ООН уже сообщила о разрушенной больнице в городе Кафр-Зита. В провинции Хасеке погибло 25 мирных жителей. В населенном пункте Эль-Фадиль около города Эш-Шаддади от авиаударов коалиции разрушены жилые дома.

В четверг, 3 мая, в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе, курс доллара – в минусе. В связи с этим первая половина торгов может быть благоприятной для рубля. Так как внешний фон для него сохраняется негативным, к закрытию торгов ожидаю повышение курса доллара до 64,50 руб., курса евро – до 77,06 руб. На ближайшие дни цель по доллару составляет 66,50 руб.



Владислав Антонов, аналитик Альпари







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