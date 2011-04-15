В четверг российские индикаторы двигаются разнонаправлено

В первую половину торговой сессии четверга индекс московской биржи снизился, двигаясь вслед за бумагами Роснефти, которые подешевели на -2,5%. Акции крупнейшей нефтяной компании России сегодня корректируются вниз после того, как в выходные они обновили максимумы последнего года, преодолев отметку 400 рублей за акцию. А вот индекс РТС, наоборот, вырос на 0,5% до 1142 пунктов благодаря укреплению курса рубля относительно доллара. Российская денежная единица подорожала на 56 копеек до 63,4575 руб./долл. на фоне ослаблений американской валюты после завершения очередного заседания FOMC. Европейские индексы сегодня снижаются в среднем на 0,3%.

По нашим оценкам, в ожидании выхода данных по американскому рынку труда за апрель индекс Московской биржи до завтрашнего дня будет торговаться у отметки 2300 пунктов.







Евгения Абрамович, руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA.







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