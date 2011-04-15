Ослабление доллара помогло рублю частично вернуть потери

В четверг, 3 мая, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 99 коп. (-1,55%), до 63,02 руб., курс евро – на 90 коп. (-1,18%), до 75,58 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,0 млрд (+207,69%), евро/рубль – 82,6 млн евро (+287,40%).

Центральный банк России с 4 мая установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 63,486 руб., что выше предыдущего дня на 148,63 коп. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 76,1261 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 90,05 коп.

Рубль частично отыграл потери у иностранных валют, которые он понес на низколиквидном рынке во время майских праздников. В первой половине торгов укреплению национальной валюты способствовали общее ослабление доллара и снижение доходности американских облигаций. Во второй половине торгов к предыдущим факторам добавилась дорожающая нефть.

Индекс доллара снизился до 92,35 с максимума 92,83, который был достигнут после заседания FOMC в среду. Доходность 10-ти летних американских облигаций упала с 2,976% до 2,929%.

В пятницу, 4 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит $73,60 (-0,14%). По нефти ситуация неопределённая. Без новых драйверов нефтетрейдеры не могут определиться с тем, покупать им фьючерсы на нефть или продавать.

Сегодня в центре внимания валютных трейдеров находится отчет по занятости в США. Он оказывает сильное влияние на динамику курса доллара. Так же стоит следить за переговорами между Китаем и США. Неудачные переговоры с США надавят на юань, а через укрепление доллара под давлением окажется рубль.

Считаю, что в четверг по рублевым парам была нисходящая коррекция и их рост возобновится сегодня. Для пары доллар/рубль внутридневная цель находится на отметке 63,70 руб., евро/рубль – 76,20 руб.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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