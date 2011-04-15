Рынки поспешили зафиксировать прибыль от укрепления доллара

Рубль резко прибавил в четверг, вернув часть потерь. Динамика рубля вчера могла вызвать воодушевление, но в целом подходит под общую тенденцию. Российская валюта отыграла 99.5 копеек у доллара и 90 копеек у евро, опустив пару USDRUB до 63.02, а EURRUB – до 75.58 с основным движением после 18 часов вечера.

В четверг акции американских компаний сумели переломить негативный настрой, сформированный в начале дня. В очередной раз мы увидели, что рынок был выкуплен в конце дня, хотя в первой его половине индексы S&P500 и Dow Jones 30 проседали более чем на 1.5%. В итоге закрытие произошло с небольшим снижением на 0.2%.

Значительную помощь в этом восстановлении спроса на акции сыграло ослабление американской валюты под занавес дня. Сегодня выходит важная статистика по рынку труда США, которая очень часто вызывает повышенные волнения на рынках. Поэтому трейдеры зачастую стремятся зафиксировать прибыль перед данной публикацией, делая ставки против тренда. Последние две недели таким трендом было укрепление доллара, поэтому в рамках фиксации мы увидели откат USD от достигнутых недавних максимумов.

Усилить ослабление доллара или вовсе перечеркнуть его недавний рост смогут лишь неожиданно слабые показатели рынка труда США.

В среднем аналитиками ожидается, что в апреле было создано около 200 тыс. рабочих мест. В пользу более сильной прибавки – многолетние (с 1960-х) минимумы обращений за пособиями по безработице и нормальный (в рамках тренда) рост занятости в частном секторе, по оценке ADP.

Однако индексы занятости в отчётах по деловой активности в апреле снизились по сравнению с мартом и заметно ниже пиковых значений ранее в этом году. Респонденты отмечают нехватку квалифицированной рабочей силы. Это должно стать причиной активизации борьбы за кадры, то есть привести к росту зарплат. Но на это может уйти ещё несколько месяцев.

Потенциально данный отчёт по занятости может вызвать более сильную реакцию рынка, чем в прошлые разы, так как инвесторы будут искать ответ, произошёл ли перелом в темпах роста зарплат?

Признаки, что ответом будет «да» вернёт спекуляции в пользу того, что FOMC вынужден реагировать на это более активным повышением ставок. В этом случае доллару вполне по силам продолжить своё ралли, так как такие перспективы политики ФРС контрастируют с отдалением начала цикла повышения ставок в еврозоне, Великобритании, Японии и многих других развитых странах. Кроме того, усиление доллара отрицательно для нефти и рубля и способно развить их отступление.

Если же в апреле зарплаты не покажут значимого роста, а рост занятости замедлится ниже 200 тыс., это может стать поводом для более глубокой коррекции американской валюты, что перечеркнёт её достижения последних двух недель. В результате в EURUSD может произойти отскок выше 1.20 и последующее движение в сторону 1.25 – верхней границы диапазона с начала года. А у рубля появится шанс отбиться ниже 64 и потенциально вновь откатиться к 60 за доллар.

При выборе из этих двух вариантов, первый выглядит намного более вероятным в краткосрочной перспективе. Хотя при этом в перспективе до конца года всё же высоки шансы, что текущий рост доллара, хотя и продолжится ближайшие несколько недель, является краткосрочным отскоком после провала в прошлом году, рискуя вновь обернуться распродажей.





Александр Купцикевич, аналитик FxPro















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