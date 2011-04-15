Цены нефти пробуют на вкус сформированные недавно уровни сопротивления.

За прошедшие сутки цены нефти немного подросли. Но для дальнейшего для роста цен нефти кроме ближайшего и очевидного уровня сопротивления вблизи 74 долларов за баррель будет нависать мощный уровень недавних максимумов чуть выше 75 долларов за баррель. Важным фоном для локального подрастания цены стали первые оценки объемов добычи нефти странами ОПЕК в апреле. По оценкам экспертов Агентства Reuters объем добычи ОПЕК снизился в апреле на 70 тб/д до годового минимума в 32.12 мб/д на фоне падения добычи в Венесуэле и странах Африки. В Венесуэле объем добычи нефти опустился до нового многолетнего минимума в 1.5 мб/д, в Анголе добыча нефти остается ниже на 0,26 мб/д установленных квот в рамках соглашения ОПЕК+, снизились объемы добычи нефти в Нигерии, в Ливии остается нестабильным и снижается из-за проблем на месторождениях компании Waha Oil. Так что теперь будем дожидаться месячного обзора самого картеля.

Стали активно обсуждаться предположения, что после преодоления ценами нефти некогда целевых уровней движения в 70 долларов за баррель, аппетиты нефтедобывающих стран возросли и теперь они стали мечтать не только о целях в 80 долларов за баррель, но и о более высоких уровнях. Так главному игроку ОПЕК Саудовской Аравии более высокие цены полезны не только для более успешных результатов задуманного IPO, но также и с точки зрения устранения дефицита бюджета. Эксперты МВФ считают, что СА необходимы уже $88 за баррель, чтобы сбалансировать бюджет (хотя в прошлом году было достаточно $70 за баррель). Резкий скачок балансирующей цены объясняется ростом реальных расходов и их ожиданий.

Важнейшей неопределенностью рынка нефти остается вопрос о возможном скором выходе США из сделки с Ираном. (Решение обещали принять до 12 мая). Выход США из сделки грозит возвратом эмбарго на поставки нефти из Ирана. В результате с глобального рынка могут исчезнуть до полумиллиона баррелей в сутки (напомним, что после отмены эмбарго рост поставок нефти из Ирана был как раз примерно на такую величину).

Вторая важная для нас интрига связана со строительством СП-2, и она в последние дни получила неожиданное развитие. В городе Лубмин в Германии начался подготовительный этап строительства газовой приемной станции, а также здания техобслуживания на наземном стыковочном пункте газопровода. Это указывает на рост уверенности в успешном завершении проекта. Хотя формально строительство Северного потока-2 одобрили лишь Германия и Финляндия. Но недаром на Украине все слышнее стали раздаваться голоса сожаления, что им не удалось блокировать строительство обходного проекта.





Подлевских Николай Аркадьевич, начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.