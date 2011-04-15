Ждем коррекции российского рынка примерно на 5%

Российский рынок завершил торги четверга снижением: индексы MICEXINDEXCF и RTSI показали просадку, равную 1,4% и 0,73% соответственно.

И если валютный РТС находится под давлением не первую сессию подряд, то вот рублевый индекс только-только начал давать сигналы к снижению.

Безусловно, образованная по итогам вчерашнего дня свечная комбинация на графике индекса MICEXINDEXCF, не оставляет сомнений в том, что коррекция только стартует. А «медвежий» сигнал, полученный накануне, указывает на признаки усиления, так как за одну сессию удалось нивелировать результаты почти 5-дневного роста.

Могу с уверенностью сказать, что прошедший рост с 9 по 30 апреля был явным зигзагом, а значит это была волна 4, и впереди нас ждет волна 5.

Однако если волна 3 была у нас быстрой и агрессивной, то от текущей волны снижения я не жду маржинколлов и сильных проливов, я вообще допускаю, что она может дать усечение и не уйти глубже зоны 2180-2200 пунктов.

Почему именно этой зоны? Да потому что длина волн 3 и 5 всегда зависит от заходной волны, а заходной волной был спуск 2328,48-2181,96 пунктов. На мой взгляд, логично ожидать равенства волн 5 и 1, то есть вероятно текущая волна также будет примерно равна 146,52 пунктам. Тогда в идеале её целью станет отметка 2175,86 пунктов. На уровне 2171 пунктов располагается ЕМА200 на днях, в случае её устойчивости игроки могут снова покупать.

На мой взгляд, если реализуется этот сценарий, то он окажется наименее опасным для нас. Ведь после этого вероятнее всего мы получим большой «алмаз» на графике индекса Мосбиржи, пробой которого даст нам очень серьезные целевые ориентиры на будущее.

А куда бы в последствии не был пробит этот «алмаз», для биржевика главное наличие тренда и понимание длительного горизонтов удержания позиций.

Так что пока настраиваемся на спуск, после чего держим руку на пульсе.







Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд













В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.