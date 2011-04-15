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04.05.2018

Российским индексам нужна поддержка нефти

Ведущие фондовые индексы РФ начали торги пятницы на мажорной ноте и сохраняют боевой настрой после полудня. Внешний фон немного улучшился: после снижения в США и Азии, европейские акции демонстрируют в основном бычью динамику, что служит в качестве небольшой поддержки для отечественных площадок. Индекс МосБиржи повышается на 0,7%, до 2291, а РТС растет на 1% в условиях стабильного курса рубля, который накануне позволил себе частично отыграть потери. Нефть Brent дешевеет в пределах 0,5%, будучи не в состоянии привлечь покупателей.
При этом в нефтегазовом секторе превалирует позитивный настрой. Акции «Роснефти», «Газпрома» и ЛУКОЙЛа дорожают на 1,2%, 0,8% и 0,9% соответственно. С начала года по конец апреля «Газпром» нарастил объемы экспорта газа на 6,3% в годовом выражении, до 0,3 млрд куб. м. Накануне стало известно, что американская ExxonMobil расширяет свой совместный с «Роснефтью» проект производства СПГ объемом 15 млрд долларов на Дальнем Востоке, несмотря на санкции.
Хуже рынка смотрятся бумаги «Аэрофлота», дешевеющие почти на 1% после отчетности. В первом квартале чистый убыток авиаперевозчика в годовом эквиваленте увеличился почти в два раза, составив 8,75 млрд рублей. Выручка при этом выросла на 7,3% за счет развития компании. Сам «Аэрофлот» объясняет столь масштабные убытки сезонными особенностями рынка, дополненными влиянием рыночных факторов. Себестоимость продаж увеличилась на 17,8% и составила 105,8 млрд рублей.
Нефть торгуется с нисходящим уклоном, однако если коррекция не получит развитие, и в ближайшее время котировки смогут стабилизироваться, российские индексы смогут остаться на положительной территории до конца сессии, даже если американские площадки откроются без энтузиазма.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс






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