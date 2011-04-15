Статистика по рынку труда США может приостановить рост доллара

Вышел блок данных по рынку труда США – цифры оказались умеренно негативные. Занятость вне с/х сектора в апреле выросла на 164 тыс. (при прогнозе 192 тыс.), рост средней почасовой зарплаты также оказался ниже ожиданий – 0,1% против прогноза 0,2%. При этом уровень безработицы снизился до 3,9% (при прогнозе 4%) – минимум с декабря 2000 года. Но уровень безработицы является второстепенным показателем, поэтому инвесторы негативно оценили данные. Слабые цифры по занятости и зарплате снижают вероятность того, что Федрезерв решится на три повышения ключевой ставки в этом году. В пресс-релизе по итогам предыдущего заседания ФРС 2 мая нет намёков на беспокойство по поводу замедления темпов роста ВВП и числа рабочих мест. Вероятно, Федрезерв поднимет ставку на следующем заседании 13 июня, но формулировки могут стать более осторожными.

Опубликованная статистика по рынку труда США вызвала повышенную волатильность на валютном рынке. Курс EUR/USD в моменте вырос на 0,3% до уровня 1,2, но затем немного откатился вниз. Параллельно вырос спрос на US Treausres. Слабая статистика по рынку труда может приостановить рост доллара и доходностей американских гособлигаций.

До конца дня ожидается ещё два выступления представителей Федрезерва –Уильяма Дадли и Джона Уильямса, инвесторы будут внимательно следить за их риторикой, а также итогами переговоров министра финансов США Стивена Мнучина в Китае по вопросу торговых пошлин.







Роман Ткачук, старший аналитик Альпари







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