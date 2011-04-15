Изменится ли курсовая политика при новом кабинете министров?!

Пока экономисты и политологи гадают о перестановках в российских верхах, правительстве, администрации президента, госкомпаниях и, возможно, Банке России, стоит подумать об одном очень важном вопросе, который касается всех россиян. А именно о курсовой политике. Банк России у нас, конечно, независимая монетарная власть, но работает он в паре с Министерством финансов. И естественно было бы странно, если бы было по-другому.

Несмотря на санкции и прочий геополитический негатив, ситуация для российского рубля выглядит неплохо. Причина – цена на нефть, которая в текущем году оказалась намного выше ожиданий и, вполне возможно, скоро достигнет нашего таргета в $80. И, конечно, международные резервы в размере $460 млрд. Поэтому в отличие от 90-х годов российские монетарные власти могут себе позволить роскошь проводить любую курсовую политику как слабого, так и сильного рубля. Банк России таргетирует инфляцию, а не валютный курс. Однако курс рубля по-прежнему сильно волнует россиян и имеет важное как экономическое так и политическое значение.

Итак, какой рубль, сильный или слабый, нужен России, и насколько оправдана его достаточно высокая волатильность?! Последняя остается достаточно неплохим заработком для финансовых спекулянтов. Плюсы и минусы сильного и слабого рубля много раз были рассмотрены. От слабого рубля выигрывают некоторые экспортеры (далеко не все!) и, конечно, бюджет. Сильный рубль это более высокое качество жизни россиян, импортные товары и курорты. Импорт технологий, насколько это возможно во время режима санкций. Низкая инфляция и процентные ставки. Ну и, конечно, развитые финансовые рынки. Сильные валюты любят глобальные спекулянты по всему миру.

Но есть, конечно, и политический момент. Валюта это лицо страны, уважение к ней со стороны как граждан страны, так и иностранцев. Геополитика и евразийская интеграция на постсоветском пространстве. Россия будет привлекательна для граждан бывших советских республик, когда в долларах россияне будут зарабатывать значительно больше, чем наши соседи. А значит, России нужен сильный рубль. Логичным завершением политики сильного рубля стал бы возврат копейки – деноминация 1:100.

Ну и, конечно, волатильность. Колебания валютного курса это нормально. Однако слишком резкие и часто непредсказуемые движения не радуют ни бизнес, ни население. Возможно, российскому регулятору стоит все же вмешиваться в торги, просто сглаживая резкие движения рынка.

В России всегда и при царизме, и при коммунизме, и сейчас при буржуазной республике все определяло первое лицо. Владимир Путин всегда был сторонником либеральной экономической и финансовой политики. Просто, с нашей точки зрения, в вопросе валютного курса она нуждается в небольшой корректировке: сильный рубль при меньшей волатильности.







Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари







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