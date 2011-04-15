Рубль частично восстановил потери при поддержке нефтяного рынка

В пятницу, 4 мая, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 52 коп. (-0,88%), до 62,50 руб., курс евро – на 79 коп. (-1,05%), до 74,70 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,8 млрд (-5,00%), евро/рубль – 304,4 млн евро (-4,87%).

Центральный банк России с 4 мая установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 63,486 руб., что выше предыдущего дня на 148,63 коп. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 76,1261 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 90,05 коп.

В пятницу по рублёвым парам отмечалась повышенная волатильность. Участники рынка бурно реагировали на динамику цен на нефть, курса доллара и доходности американских облигаций.

С открытия Мосбиржи рублёвые пары ушли вверх. Курс рубля подешевел к доллару до 63,48 руб. в ответ на снижение нефтяных котировок в азиатскую сессию. На американской сессии он подорожал до 62,62 руб., к евро – до 75,10 руб. Его укрепление вызвали неоднозначные данные апрельского обзора состояния рынка труда в США, а также снижение доходности 10-ти летних американских облигаций. Хоть доходность потом выросла, трейдеры на внутреннем валютном рынке остановили своё внимание на резком росте цен на Brent до $75,05.

Российский рубль на минувшей неделе падал до отметки апрельского минимума 64,29 руб., а к концу недели почти полностью восстановил утерянные позиции. Недельные потери к доллару составили 0,36%. К единой валюте он подорожал на 1,32%. Позиции с евро улучшились на фоне ослабления евро на рынке форекс.

В понедельник, 7 мая, в Азии нефть сорта Brent подорожала на 1%, до $75,72. Цена растет на опасениях, что Штаты отменят соглашение по ядерной программе Ирана, заключенного в 2015 году.

Курс доллара снижается ко всем основным мировым валютам. В связи с этим открытие торгов на Мосбиржи ожидается снижением по рублёвым парам. В первые минуты торгов ценовые колебании могут достигать 50-70 копеек в пользу рубля от пятничных цен закрытий.

Сегодня в России состоится главное политическое событие, пожалуй, всего 2018 года – инаугурация президента Владимира Путина. Событие не окажет заметного влияния на рынок, но может способствовать укреплению рубля до американской сессии.

На данный момент снижение курса доллара с 64,30 руб. выглядит как коррекция к восходящему движению с 60,00 руб. до 64,30 руб. Если в течение трёх часов после открытия торговой сессии рубль сохранит положительную динамику, то доллар двинется к 61,70 руб., а евро нацелится на 74,32 руб.





Владислав Антонов, аналитик Альпари







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