В ожидании вердикта по Ирану

Наступающая неделя не богата статистикой, да и к тому же российские площадки будут закрыты в среду по случаю Дня Победы. Однако неделя обещает быть напряженной, и напряженной именно в плане ожиданий.

Как известно, хуже всего ждать и догонять. А ждать вердикта по Ирану от Дональда Трампа, который известен своей противоречивостью, вдвойне нелегко. До 12 мая американский президент должен определиться с вопросом о продлении ядерной сделки с исламской республикой.

С учетом того, что до указанный даты осталось менее недели, высока вероятность того, что в ближайшие сессии игроки будут сосредоточены на новостях, касающихся рынка нефти. И не исключено, что статистика по запасам нефти от API и EIA, как и статистика по буровым установкам, уйдёт на второй план.

Отчет от Baker Huges, вышедший в пятницу, указал на увеличение общего числа установок на 11 единиц - до 1032 штук, где 9 из них это нефтяные установки. Тем не менее, как мы видим по реакции нефтяных фьючерсов на смеси Brent и WTI, которые выросли на 1,82% и 1,97% соответственно, трейдеров сейчас рост этого показателя не особо-то и беспокоит.

Рост нефтяного рынка продолжается 4-ую неделю подряд, а в целом с начала года котировки уже поднялись почти на 12%.

Граница ближайшего восходящего тренда по нефти марки Brent проходит через уровень 74$ за баррель, и пока котировки находятся выше этого рубежа, заметных просадок ждать не стоит.

Однако с середины февраля на дневном графике нефти образовалась фигура складной метр из-за неоднократных попыток ускорения цен. В фигуре «складной метр» величина углов между трендовыми линиями практически одинакова, что может стать хорошей возможностью для игры от продажи в случае пробоя линии Т3 с потенциалом снижения до линии Т1, то есть до уровня 68-69$ за баррель (как показано на рисунке).

В случае же дальнейшего роста (то есть удержания уровня 74$), как я уже писала, я жду выхода марки Brentк 161,8% уровню Фибоначчи от снижения 71,28-61,76$, который указывает на отметку 77,17$ за баррель. И подъема сорта WTI до аналогичного уровня Фибоначчи от снижения 66,66-58,07$, попадающего на отметку 71,96$ за баррель.







Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд













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