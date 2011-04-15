Инаугурация Путина, перспективы Brent

Прогноз на неделю: Возможен небольшой рост на открытии. Сегодня состоится инаугурация Владимира Путина – мы не исключаем улучшения рыночных настроений, поскольку речь президента, как ожидается, будет содержать обещание повышения уровня жизни населения, что, свою очередь, усилит спекуляции о возможном назначении Алексея Кудрина на пост вице-премьера с целью возобновления экономического роста и восстановления отношений с Западом. Перспективы Brent также позитивны, как минимум в краткосрочной перспективе – цены на нефть растут на фоне геополитических рисков, т.е. угрозы того, что США выйдут из ядерной сделки с Ираном и введут новые санкции против этой страны, а также учитывая политическую нестабильность в Венесуэле. В то же время торговые разногласия между США и Китаем остались нерешенными, что может оказать давление на рынки. Объемы торгов на этой неделе, скорее всего, будут невысокими из-за празднования Дня Победы.



Рост в США, смешанная динамика в Азии. США (S&P 500 +1.28%, DJIA +1.39%, NASDAQ +1.71%). Азия (Hang Seng -0.08%, Shanghai +1.08%, Nikkei -0.29%). Фьючерсы на S&P 500 (+0.22%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $75.67 за барр. – выше открытия.



Обзор прошедшей короткой недели: Brent и фактор санкций. Цены на нефть Brent находились выше $73 за барр., усилились ожидания того, что EN+ и UC Rusal будут исключены из санкционного списка США, Пхеньян разыграл денуклеаризационную карту, появилась информация о том, что Кудрин может войти в состав Кабмина. Однако позитивные новости не смогли перевесить негатив, а именно: переговоры США и Китая по внешнеторговым вопросам (США выдвинули новые требования к Китаю) и жесткая позиция ФРС (опасения четырех повышений ставки в 2018 г. усилились). Кроме того, инвесторы проявили осторожность в преддверии инаугурации Владимира Путина в понедельник и объявления нового состава правительства (ключевой момент для понимания траектории будущих экономических реформ) и зафиксировали часть позиций перед празднованием Дня Победы 9 мая.

По итогам недели: Цены на нефть Brent (+0.8% до $75 за барр.), рубль ослаб к доллару США до 62.46, РТС (-1.8%), индекс МосБиржи (-0.5%).





Марк Брэдфорд, аналитик БКС Глобал Маркетс



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.