Рубль возлагает надежды на нефть

На фондовых площадках мира проявляется умеренный интерес к риску. Азия закрыла торги преимущественно на положительной территории. Европа открылась разнонаправлено. Инвесторы в целом соблюдают осторожность с оглядкой на торговые отношения Пекина и Вашингтона. Прошедшие на прошлой неделе переговоры двух стран не привели к значимым прорывам по ключевым вопросам, а значит, впереди еще немало поводов для волнений.

Тем временем российский фондовый рынок начал торги понедельника в бодром расположении духа. Индекс МосБиржи и РТС прибавляют 0,6% и 0,8% соответственно. И все благодаря нефтяному ралли. Котировки Brent закрепились над уровнем 75, обновив минимумы конца 2014 года вблизи отметки 76.

Новый всплеск интереса к покупкам обусловлен уверенностью инвесторов в том, что на этой неделе Трамп примет решение о выходе из ядерной программы Ирана и введет новые санкции в отношении крупного экспортера ОПЕК. Впрочем, с технической точки зрения возможна локальная коррекция на фоне частичной фиксации прибыли, если в ближайшее время баррель не отважится на штурм отметки 76.

Несмотря на удорожание Brent, рубль открылся умеренным снижением на фоне повсеместного укрепления доллара, который настроен на дальнейший рост против корзины основных валют, несмотря на слабые данные по зарплатам. Если на предстоящей неделе представители ФРС подадут «ястребиные» сигналы», американская валюта будет развивать бычий импульс, в том числе в паре с рублем. В этом случае высокие цены на нефть будут сдерживать давление на российскую валюту.







Сергей Костенко, инвестиционный аналитик GLOBAL FX











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