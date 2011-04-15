Нефть покоряет новые вершины

Цены на нефть продолжили подъем в пятницу и дорожают в ходе утренней сессии понедельника, обновив максимумы ноября 2014 года. Brent, вернувшись выше отметки 75, отметила в Азии максимумы на 75,83 и остается неподалеку от верхней границы внутридневного диапазона, намереваясь бросить вызов следующей психологической отметке 76.

Ключевой драйвер возобновившегося ралли – все тот же: ожидания выхода США из ядерной сделки с Ираном. Игроки продолжают закладывать в цену введение новых санкций в отношении Тегерана, который в этом случае будет вынужден сократить объемы экспорта и добычи. Трамп примет решение по этому вопросу до конца этой недели.

Дополнительную поддержку ценам оказывает усугубление экономического кризиса в Венесуэле, которая продолжает снижать объемы производства черного золота, невольно внося внушительный вклад в сделку ОПЕК+.

Иран и его отношения с США остаются главной темой на рынке, о чем свидетельствует равнодушие участников рынка к свежим американским данным. Согласно отчету Baker Hughes, на прошлой неделе число буровых в стране выросло еще на 9 единиц, до 834. Это пятая неделя роста подряд и новое максимальное с марта 2015года значение.

Локальную поддержку Brent оказывает небольшое давление на доллар. Хотя в целом американская валюта по-прежнему чувствует себя неплохо, несмотря на неоднозначную статистику по рынку труда, опубликованную в пятницу.

Для преодоления барьера на 76 Brent потребуются сигналы о грядущем выходе Трампа из ядерной сделки. Однако новая волна покупок может привлечь локальную фиксацию прибыли перед выходом еженедельных отчетов по запасам и добыче в США.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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