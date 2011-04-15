Нефть готовится к обвалу?

Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Минфин усилит давление на рубль. Нефть штурмует максимумы перед обвалом.

Российский финансовый рынок достаточно спокойно реагирует на инаугурацию Владимира Путина, который будет у руля страны еще 6 лет. Впрочем, каких-то существенных изменений на ММВБ наверно ожидать сегодня и не стоило. А вот, интрига вокруг кандидатуры будущего премьер-министра может накалить ситуацию на российском рынке.

Тем временем правительство усилит давление на рубль. Минфин в мае-июне направит на покупку валюты более 320 миллиардов рублей. Причем ежедневные объемы интервенции увеличатся почти на 40% в ближайшие месяцы из-за большого количества выходных дней. Если в апреле Минфин выкупал около порядка 11,5 миллиардов ежедневно, то в мае - июне нас ожидают ежедневные покупки более чем на 16 миллиардов рублей в день.

На этом фоне курс доллара на московской бирже держится в районе 62 рублей 85 копеек, евро торгуется на отметке 74 рубля 85 копеек. Индекс ММВБ располагается на уровне 2300 пунктов, котировки нефти марки Brent подбираются к отметки 76 долларов за баррель. Курс биткоина по данным портала CoinMarketCap располагается чуть выше 9300 долларов.

Нефтяные цены штурмуют новые максимумы. Но при этом, если взглянуть на техническую картину, то на недельном и дневном графиках сорта Brent наблюдаются тревожные сигналы для покупателей, которые в скором времени должны привести как минимум к коррекции черного золота. Перерастет ли эта коррекция в разворот пока говорить рано, но возможное ослабление цен на энергоресурсы вместе с крупными покупками Минфина на валютном рынке практически лишат российскую валюту шансов на рост. Вполне вероятно, что к концу мая торговля в валютной паре доллар/рубль сместиться в диапазон от 63 до 64 рублей.







Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании "АНАЛИТИКА Онлайн"











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