Рынки проигнорировали инаугурацию Путина

Российский рынок акций в понедельник закончил торги на положительной территории, никак не отреагировав на вступление Владимира Путина в должность президента России. Динамика рынка определялась общими настроениями, которые царили на мировых рынках, в первую очередь в Европе и США. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний металлургического (+0,91%), машиностроительного (+0,87%) и энергетического (+0,76%) секторов.

Индекс ММВБ по итогам торгов вырос на 0,37% и закрылся на уровне 2297.97 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,71% и остановился на уровне 1154.80 пунктов на фоне роста курса рубля к евро и снижения к доллару США.

Цены на сырую нефть к концу торгов в России торговались с повышением на фоне риска эскалации конфликта между США и Ираном. В последнее время именно геополитические риски оказывают заметное влияние на поведение цен на сырую нефть. Brent подскочила на 1,07%, до 75,94 долларов за баррель. WTI выросла на 1,00%, до 70,43 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль к концу торгов в России снизился против доллара США, но вырос по отношению к евро. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра выросла на 0,24%, до 62,69 рублей за доллар. Пара евро/рубль упала на 0,11%, до 74,75 рублей.

Инаугурация Путина не оказала никакого влияния на российский финансовый рынок, который реагировал на движение на внешних рынках.

Во вторник выйдут данные объема экспорта и импорта, а также сальдо торгового баланса Китая и Германии. Кроме того, будут обнародованы экономические прогнозы ЕС и число открытых вакансий на рынке труда в США.





Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital





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