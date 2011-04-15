Под вечер может пройти фиксация прибыли

Российский рынок акций вчера довольно слабо отреагировал на достигшую 76 долларов за баррель нефть и росшую Америку, прибавил к Индексу Мосбиржи треть процента. Скорее всего, на рынок давила неопределенность с составом правительства, которая под вечер во многом была снята, а также нехватка денег для роста.

Сегодня с утра нефть отошла от максимумов с 2014 года и сейчас торгуется около 75,5 доллара за баррель. В то же время фьючерсы на американские индексы прибавляют символические 0,1%.

Однако фьючерсы на российские акции вчера вечером ушли в «красную» зону. Больше всех – 1,7% потерял фьючерс на Сбер. Такой настрой спекулянтов говорит о необходимости взять передышку в росте.

Поэтому мы ожидаем открытия рынка в небольшом, примерно 0,3-процентном минусе, который к обеду может быть выкуплен на фоне снятия неопределенности с составом правительства. Однако завтра на российских площадках выходной и под вечер часть трейдеров предпочтет сократить длинные позиции, опасаясь изменения внешнего фона в среду, когда мы будем праздновать День Победы.

Но от падения рынок будет сдерживать дивидендный сезон. Сегодня реестр под дивиденды закрывают ММК и «Иркутскэнерго». На следующей неделе пройдет отсечка по акциям Московской биржи, дивидендная доходность которых сейчас оценивается в 4,5%.

Вчера мы увидели скупку префов «Ленэнерго», которые по оборотам торгов вышли на 10 место. Бумаги взлетели на 5,2%. Привилегированные акции «Ленэнерго» в этом году вновь будут в списке лидеров по дивидендной доходности, которая сейчас оценивается примерно в 12%.

До следующей недели, когда Минфин возобновит аукционы по размещению ОФЗ, у рубля мало шансов возобновить рост – даже вчера на дорогущей нефти рубль упал к доллару на 0,6%. Основная причина этого – укрепление американской валюты на мировом рынке. Сегодня доллар опять растет к евро и валютная пара евро-доллар сейчас снижается к предыдущему закрытию на 0,1%, готовясь пройти вниз отметку 1,19.





Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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