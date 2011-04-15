Рубль остается торговаться в апрельском ценовом диапазоне

В понедельник, 7 мая, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 42 коп. (+0,68%), до 62,93 руб., курс евро – на 22 коп. (+0,30%), до 75,01 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,6 млрд (-31,57%), евро/рубль – 253,7 млн евро (-16,65%).

Центральный банк России с 8 мая установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 62,7148 руб., что ниже предыдущего дня на 48,64 коп. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 74,8125 руб. По сравнению с предыдущим значением курс ниже на 82,67 коп.

Курс рубля завершил торги в понедельник снижением против иностранных валют. В отрицательную область он ушел с открытия торговой сессии и подешевел к доллару до 63,02 руб., евро – до 75,09 руб. Ему даже не удалось воспользоваться ростом нефтяных котировок до многомесячных максимумов. Цена на нефть марки Brent повышалась до $76,31 за баррель.

Участники рынка не торопятся покупать отечественную валюту, поскольку сфокусированы на рисках из-за неопределенности в отношениях России и США. Дополнительное давление на неё исходило от покупок валюты ЦБ для Минфина. В период с 6 апреля по 8 мая, Минфин на эти цели направил 240,7 млрд рублей. В период с 10 мая по 6 июня ведомство планирует закупить валюту на 322,8 млрд рублей.

Во вторник, 8 мая, на рынке форекс доллар США демонстрирует смешанную динамику по отношению к основным валютам. Цена на Brent скорректировалась с $76,31 до $75,04 (-1,66%). На растущих опасениях выхода США из соглашения по ядерной программе Ирана, цена на нефть сохранит динамику на максимальных уровнях и частично будет сдерживать рубль от ослабления.

Пара доллар/рубль несколько дней находится в диапазоне 60,00-65,06 руб., который образовался с 11 по 17 апреля. Если по нефти коррекция усилится, давление на рубль возрастет. Торги должны открыться около уровней вчерашнего закрытия. Во вторник ожидаю укрепления доллара до 63,50 руб. Для пары евро/рубль целевая зона в районе 75,45 руб. (38,2% от падения с 76,94 до 74,53 руб.).





Владислав Антонов, аналитик Альпари







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