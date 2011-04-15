Настойчивость роста доллара настораживает

Российский рубль терял позиции вчера в ходе торгов, вопреки позитивной динамике нефти. Пара USDRUB выросла на 43 копейки до 62.93, EURRUB прибавила почти вдвое меньше, 22 копейки, закрыв понедельник на 75.01. Главным фактором давления стал продолжающийся отток инвесторов с рынков «доходных» валют на фоне роста процентных ставок денежного рынка в США. Индийская, индонезийская, мексиканская, турецкая валюты резко теряют на протяжении последних двух недель.

В этих условиях инвесторы предпочли проигнорировать новые максимумы нефти. Тем более, что за укреплением её котировок с начала месяца в большей степени стоит геополитика, в частности судьба участия США в «иранской сделке». Возможный выход Штатов из неё рискует обернуться санкциями против Тегерана и вновь сократить поставки нефти на глобальный рынок.

России удалось «подобрать» выпавшую долю поставок энергии со стороны Ирана в период предыдущей волны санкций против этой страны (до 2016-го). Однако же краткосрочно у инвесторов есть сомнения, что подобное ужесточение риторики Штатов не будет масштабировано также на Россию. В связи с этим рынки предпочитают подождать объявления Трампа по Ирану, которое ожидается позже во вторник.

На глобальном валютном рынке доллар вчера прибавлял к большинству наиболее активно торгуемых валют. Индекс доллара переписал максимумы текущего года, а пара EURUSD падала ниже 1.19. Данное укрепление доллара выглядит пока не более чем откат к уровням консолидации августа-декабря прошлого года. Тем не менее, настораживает устойчивый импульс этого роста: за 12 дней этого мини-ралли, лишь три дня индекс доллара снижался. И остановить этот каток не смогли также сравнительно слабые показатели рынка труда, а также сохранение спроса на американские акции, которые зачастую имеют обратную корреляцию с долларом.

За это же время к рублю доллар вырос не так однозначно, но по продемонстрировал в итоге более сильную динамику. USDRUB с минимумов на уровне 60 от 17 апреля (начало глобального импульса) поднимался к 64.27 в прошлую среду, зафиксировав прирост на 7.1%. На настоящий момент этот прирост сократился до 4.9%. Индекс доллара за это же время поднялся на 4.3%, мексиканский песо упал на 8.5%, турецкая лира на 7%.





Александр Купцикевич, аналитик FxPro







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