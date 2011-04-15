Нефть ждет Трампа, а доллар – Пауэлла

После позитивной динамики на Уолл-стрит и в Азии, европейские фондовые площадки решили пойти своим путем и открылись на отрицательной территории. Похоже, инвесторов начинает всерьез беспокоить состояние здоровья экономики еврозоны, которая подает отчетливые сигналы замедления темпов роста с начала текущего года. Локально на рынки давит напряженность в ожидании решения Трампа по Ирану.

На этом фоне российский рынок стартовал на минорной ноте, причем РТС уже теряет 0,7%, отыгрывая динамику рубля, который открылся гэпом вниз, снова открыв доллару путь к тестированию отметки 63 руб. Пока пара удерживается выше 20-дневной скользящей средней в районе 62,15 руб., краткосрочные риски носят повышательный характер.

Однако помимо технических факторов, на поведение нашей валюты в ближайшие дни будут влиять настроения в сырьевом сегменте. Сегодня вечером Трамп огласит свое решение по ядерной сделке с Ираном, из которой он, скорее всего, все же решит выйти и снова ввести санкции в отношении Тегерана. Реакция котировок нефти обещает быть весьма оживленной. После кратковременного рывка вверх мы можем увидеть коррекцию на фиксации прибыли, поскольку рынок долгое время закладывал в цену грядущее сокращение экспорта иранской нефти.

Что касается доллара, на его настрой способно повлиять сегодняшнее выступление главы ФРС США Дж. Пауэлла, который может дать пищу для размышлений трейдерам, гадающим, станет ли регулятор повышать ставку четырежды в этом году. Глава Центробанка может дать «ястребиные» комментарии в отношении инфляции, но вряд ли мы услышим четкие намеки на потенциальное ускорение темпов ужесточения монетарной политики.







Сергей Костенко, инвестиционный аналитик GLOBAL FX

















В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.