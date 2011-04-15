Новый майский Указ – будут ли средства?

Новый майский указ президента, подписанный в день инаугурации и определяющий цели страны до 2024 г., во многом основан на положениях февральского послания. Цели указа правильны, крайне актуальны и амбициозны. Увеличение вложений в социальную сферу, доходы населения, инфраструктуру, обновление фондов. Основной вопрос - осуществимо ли это, где найти средства, будут ли они найдены и с какими последствиями ? Ранее необходимая сумма оценивалась в 8-10 трлн руб.

Один из возможных источников - доходы от роста ВВП. Но для реализации целей послания, схожих с постулатами указа, нужно увеличение ВВП на 6% в год. Таковы расчёты ЦСР А.Кудрина, идеи которого во многом заложены в указ. Но такой темп почти в два раза превышает среднемировой уровень в 3,5%. И даже при выполнении указа в части выхода России на темпы выше мировых, этого окажется недостаточно. В реальности российская экономика выросла на 1,5% в 2017 г., и данный показатель не превысит 2-2,3% в 2018 и последующие годы даже в оптимистичном прогнозе Минэкономразвития. А наиболее вероятен рост не выше 1,5-2% в год. Утроить темп в ближайшие годы не представляется возможным.

Для обеспечения финансирования мероприятий нужно кардинально повысить доходы бюджета и перераспределить расходы в пользу социальной сферы и инфраструктуры. Но для намеченных ассигнований при ограниченности экономического роста есть два пути: повышение налогов и заимствований.

Однако увеличение государственного долга не входит в планы Минфина, оно бы создало дополнительное напряжение для бюджета, усилило его расходы, уменьшило бы надежность.

Предполагается повышение поступлений от налогов. Но это означает, например, обсуждаемый рост ставок НДС, налогов с населения, повышение пенсионного возраста. Однако такие меры, в противовес целям указа, подрывают рост доходов населения, потребление, внутренний спрос, возможности частных инвестиций.

Поэтому источники финансирования остаются пока неясными. И новому составу правительства предстоит огромная работа для того, чтобы обеспечить необходимыми ресурсами выполнение установок майского указа.









Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд













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