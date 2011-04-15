Российские инвесторы осторожничают

Внешний фон с открытием торгов в Европе немного ухудшился, что отразилось на настроениях российских инвесторов, которые к тому же заняли осторожные позиции в ожидании ключевого для нефтяного рынка решения Трампа по ядерной сделке с Ираном. Brent торгуется практически без изменений в преддверии этого события. После полудня индекс МосБиржи несет потери в пределах 0,5%, а РТС просел уже на 1,3% в ответ на ослабление рубля, который уступает даже евро, обновляющему минимумы 2018 года в паре с долларом.

Большинство наиболее ликвидных бумаг обосновалось на отрицательной территории. Более 2% теряют акции «Возрождения», а котировки «Дикси» и «Сбербанка» - чуть меньше 2%. Бумаги ВТБ дешевеют гораздо скромнее, на 0,25%. Лучше рынка смотрятся акции «МРСК Юга», которые взлетели почти на 6%. За первый квартал текущего года компания, входящая в состав «Россетей», взыскала с должников 1,2 млрд рублей за услуги по передаче электроэнергии.

Котировки ММК снижаются на 1,8% после публикации отчетности. В первом квартале чистая прибыль комбината увеличилась почти на 16% в годовом выражении. Показатель EBITDA по МСФО за отчетный период снизился на 5,4% по сравнению с четвертым кварталом 2017 года. Чистая прибыль компании упала на 26%, составив $279 млн.

Президент США вынесет свой вердикт по Ирану в 21.00 мск., уже после закрытия отечественных площадок, которые будут отыгрывать это событие уже в четверг. До конца сессии индексы вряд ли смогут уйти на положительную территорию, даже если американские площадки откроются на более позитивной ноте.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс













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