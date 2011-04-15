Рост цен на нефть продолжается и на азиатской сессии четверга. К 8:00 МСК стоимость барреля Brent близка к $78. Участники рынка с неугасаемым оптимизмом отыгрывают решение Трампа расторгнуть ядерную сделку с Ираном. Трейдеры опасаются, что ввод новых санкций на экспорт иранской нефти приведет к нехватке предложения на глобальном рынке. Учитывая, что Иран экспортирует более 700 тыс. баррелей в сутки, подобные страхи не лишены смысла. Локальную поддержку ценам могла оказать и статистика по запасам нефти в США. Согласно опубликованным данным от Администрации энергетической информации коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,2 млн. баррелей, тогда как аналитики, опрошенные Wall Street Journal, полагали, что запасы не изменились. Запасы бензина уменьшились на 2,2 млн. баррелей, тогда как ожидалось падение лишь на 400 тыс. баррелей. В то же время нефтедобыча в США продолжает расти, достигнув 10,7 млн. баррелей в день. Вопрос, который на текущем этапе волнует многих, – почему продавцы по-прежнему остаются в тени? Напоминаем, что несмотря на решение США покинуть соглашение по атому, прочие участники сделки, а именно Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай не проявили те же намерения. Если вспомнить, что США вовсе не импортирую иранскую нефть, последствия антииранских санкций вовсе могут оказаться минимальными. Кроме того, представили ОПЕК уже сообщили, что помогут стабилизировать рынок путем наращивания собственного производства. Учитывая сказанное, цены на нефть вероятно уже достигли своего предела.







Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets







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