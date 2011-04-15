Рубль будет понемногу укрепляться

Как и ожидалось, Дональд Трамп принял решение выйти из ядерного договора с Ираном, хотя многие европейские страны не поддержали эту идею и намерены сохранить соглашение с Ираном. Такое развитие событий придало усиленный толчок для роста нефтяных котировок. Сейчас начнется нефтяное ралли и продолжится оно до тех пор, пока на рынок не выйдет сильный противовес драйверам роста. Сейчас стоимость барреля североморской смеси Brent уже составляет 77,71$, а по завершении недели, стоимость может достичь 80$ за баррель, что станет рекордом с 2014 года.

Такая позитивная динамика «черного золота» не может не отразиться и на мировых валютах. Рубль, даже под давлением ежедневных закупок валюты Министерством финансов на рекордные суммы, будет понемногу укрепляться и чувствовать себя более уверенным. На утро четверга курс по ЦБ составляет 63,01 рубля за доллар. Скорее всего, будут предприниматься и другие попытки сдержать рост отечественной валюты, но пока фактор нефти будет сильнее. Прогнозируемый курс рубля по завершении торговой недели составит 62,50-62,70 рублей за доллар.







Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка









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