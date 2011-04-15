Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

10.05.2018

Рубль будет понемногу укрепляться

Как и ожидалось, Дональд Трамп принял решение выйти из ядерного договора с Ираном, хотя многие европейские страны не поддержали эту идею и намерены сохранить соглашение с Ираном. Такое развитие событий придало усиленный толчок для роста нефтяных котировок. Сейчас начнется нефтяное ралли и продолжится оно до тех пор, пока на рынок не выйдет сильный противовес драйверам роста. Сейчас стоимость барреля североморской смеси Brent уже составляет 77,71$, а по завершении недели, стоимость может достичь 80$ за баррель, что станет рекордом с 2014 года.
Такая позитивная динамика «черного золота» не может не отразиться и на мировых валютах. Рубль, даже под давлением ежедневных закупок валюты Министерством финансов на рекордные суммы, будет понемногу укрепляться и чувствовать себя более уверенным. На утро четверга курс по ЦБ составляет 63,01 рубля за доллар. Скорее всего, будут предприниматься и другие попытки сдержать рост отечественной валюты, но пока фактор нефти будет сильнее. Прогнозируемый курс рубля по завершении торговой недели составит 62,50-62,70 рублей за доллар.



Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка




В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100