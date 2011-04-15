Индекс Мосбиржи может пойти на рекорд

Благоприятный внешний фон зовет к продолжению покупок российских акций. Во вторник, после закрытия фондового рынка у нас, президент Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном. Надо сказать, что это решение не было поддержано даже традиционными партнерами Штатов: Германией, Францией, Великобританией.

Однако цены на нефть отреагировали на решение Трампа резким ростом и вчера уходили выше 77 долларов за баррель, а сегодня с утра и вовсе торгуются вблизи 78 долларов.

При этом вчера рубль на рынке forex слабо отреагировал на растущую нефть, прибавив к доллару около 0,3% и пробив сверху вниз отметку 63 руб за доллар. Однако сегодня с открытием российского валютного рынка ситуация может измениться и рубль все-таки перейдет в более решительное наступление, прибавив к доллару еще копеек 50-70. Скорее всего, экспортеры, увидев резко подорожавшую нефть, усилят продажи валюты, испугавшись укрепления рубля и снижения своих доходов.

Сейчас фьючерсы на американские индексы прибавляют около 0,2%, в «зеленой» зоне Азия. Поэтому российский рынок откроется очень сильно, с гэпом в районе процента. Для покупок сегодня будут привлекательны, прежде всего, акции нефтянки и Сбербанка. Но не следует забывать про Мосбиржу, у которой на следующей неделе будет отсечка реестра и в связи с этим сегодня бумагу могут неплохо вытащить вверх.

Сейчас Индекс Мосбиржи находится на сопротивлении, которое на открытии рынка будет пробито. Не исключено, что основной рублевый индекс сегодня перепишет исторический максимум.

Однако эйфория роста не должна затмевать разум. Цены на нефть ушли так высоко лишь спекулятивно, и откат их вниз не за горами.





Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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