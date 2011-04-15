Рубль не вовремя отвязался от нефти

Во вторник, 8 мая, рубль ослаб к иностранным валютам, невзирая на продолжающееся ралли нефтяного рынка. Под влиянием сильного доллара «россиянин» остается уязвимым, хотя в последние дни удерживает доллар ниже отметки 64 руб. Ослабить влияние долларового фактора в ближайшие недели могут высокие цены на нефть вкупе с налоговым периодом, тогда как геополитика продолжит играть против нашей валюты.

В последнее время мы наблюдаем утрату связи курса российской валюты с динамикой нефтяных цен. Немалую роль в этом играет поведение доллара на международных площадках, где он обновляет максимумы текущего года за счет роста ожиданий по ставкам ФРС. Но также вклад в сложившуюся ситуацию вносят ежедневные покупки иностранной валюты для Минфина на сверхдоходы от нефтяного экспорта, и, судя по растущим ценам на черное золото, эти покупки могут быть увеличены до нового рекордного объема. Это препятствует улучшению самочувствия рубля наряду с сохраняющимися опасениями относительно геополитики.

В краткосрочной же перспективе мы можем увидеть попытки укрепления «россиянина», который попытается воспользоваться локальным отступлением доллара, который снизился повсеместно на торгах в Азии, а также новым рывком котировок нефти к свежим 3,5-летним максимумам в районе 77,80. Если в ближайшие часы спрос на доллар не вернется, пара доллар/рубль уже в первой половине сессии протестирует уровень 63 руб. и может бросить вызов 20-дневной скользящей средней на 62,20, ниже которой котировки не опускались с начала апреля.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс













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