Рубль растёт, но с ним нужно сохранять осторожность

Похоже, что последние недели рынки движутся «вопреки», а не «вследствие». Сильная корпоративная отчётность компаний, превосходящая ожидания, не вызывала активных покупок на фондовых рынках. Слабые данные по США и осторожные комментарии ФРС, которые должны вызывать ослабление доллара, не останавливали его рост. Даже наоборот.

Возвращение санкций США против Ирана и накал геополитической напряжённости вопреки логике не обернулись бегством от рисков. Рынки развернулись к росту, а доллар США развернулся к снижению.

Одна лишь только нефть продолжает ралли, опасаясь проблем с поставками из-за ближневосточной геополитики. Сегодня с утра баррель Brent достигал $77.80, подобравшись к тем отметкам, где нефть торговалась в конце 2014-го, перед решением ОПЕК не ограничивать добычу, вызвав усиление обвала.

Ралли нефти, которая прибавила 9% от минимумов месяца помогает в четверг рублю. Российская валюта заметно прибавляет. USDRUB на МосБирже потерял около рубля с уровней закрытия вторника и торгуется у 62.25. EURRUB провалился ниже 74 и торгуется с понижением на 1.07 рубля – на самом низком уровне с 9 апреля.

К доллару прибавляют не только «сырьевые» валюты, но и в целом блок валют развивающихся стран – явное свидетельство усиления спроса на рисковые активы.

Стоит с осторожностью относиться к динамике нефти: маятник геополитической напряжённости легко может качнуться в обратную сторону, перестав поддерживать котировки. Технически нефть выглядит перекупленной и уязвима перед коррекцией, хотя не исключено, что быкам удаться разогреть её до 80 долларов за баррель.

И всё же все главные риски для рубля остаются в силе. Санкционное давление на нашу страну вполне может усилиться в ближайшие месяцы. Шансы на это вырастут, если такая же стратегия принесёт свои плоды в случае с Ираном. ФРС по-прежнему стоит на пути ужесточения денежно-кредитной политики, что обещает и далее сокращать спред доходности между облигациями США и развитых стран. Геополитика, как правило не оказывает длительное воздействие на котировки нефти.

Таким образом, краткосрочно российская валюта способна продолжить отыгрывать усиление нефти, однако остаётся уязвимой в более широкой перспективе, так как все факторы, которые ранее оказывали давление, никуда не делись, но лишь перешли временно на второй план.





Александр Купцикевич, аналитик FxPro







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