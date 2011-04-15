Россия открывается миру исламских финансов

В апреле 2018 года власти Ирана приняли решение перейти при международных транзакциях с доллара на евро. Решение кабмина подразумевает, что все министерства, государственные организации и компании должны использовать евро вместо доллара в своих отчетах, информационных и финансовых данных. ЦБ Ирана отныне будет устанавливать курс риала по отношению к евро. Иранская валюта — риал — с сентября 2017 года на свободных торгах потеряла половину своей стоимости. Причиной стали в том числе опасения по поводу новых санкций со стороны США в случае, если Соединенные Штаты решат выйти из «ядерной сделки».

Возможно, после соответствующего хода Ирана отказаться от доллара решат и другие страны. Пока инициатива персов вряд ли что-то меняет в глобальной игре. Один в поле не воин. Однако вопрос создания альтернативной финансовой системы или сразу нескольких систем давно остро стоит на повестке дня. И сектор исламских финансов один из вариантов решения данного вопроса.

Тема в последнее время очень модная и популярная в России. Немудрено, ведь в России проживает около 20 млн мусульман. Именно Казань взяла на себя ряд пилотных проектов по развитию и расширению применения исламских финансов на территории региона и страны в целом. Для быстрого внедрения исламского банкинга в российскую финансовую систему необходимо создать правовые основы. В Банке России уже работают над этим. Дополнение законодательной базы в области регулирования деятельности банков требуется в связи с тем, что исламский банкинг в значительной степени отличается от традиционного.

В исламских финансах отсутствует такое понятие, как процент. Принимая вклад, банк обязуется вложить эти средства в какой-либо бизнес-проект третьей стороны. Что это будут за проекты, клиент и банк оговаривают заранее, а прибыль и убытки по осуществленным вложениям делят между собой. Фактически банк становится соинвестором, в связи с чем он заинтересован в том, чтобы вкладывать средства в выгодный бизнес.

Кредитование клиентов происходит по похожей схеме. Банк не выдает средства заемщику под процент, он готов приобрести для него необходимый товар за свои средства и перепродает его дороже, а клиент постепенно выплачивает банку потраченные им средства. Товар переходит в собственность клиента только после окончательной выплаты. Механизм аналогичный лизингу.

Как известно, санкции, падение цен на нефть и девальвация рубля заставили Россию запустить процесс импортозамещения и создания внутреннего рынка. Теперь настало время сделать исламские финансы частью финансовой системы Российской Федерации, а возможно, и других дружественных России стран. Деловой мир сейчас быстро меняется, и западной финансовой системе уже видна альтернатива. Алла бирса.







Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари







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