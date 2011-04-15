Транспортная инфраструктура города Москвы продолжает активно совершенствоваться. Помимо открытия новых маршрутов, улучшается сама система проезда в общественном транспорте. В связи с этим с начала 2018 года на 77 популярных автобусных маршрутах и 27 трамвайных маршрутах ГУП «Мосгортранс» введён новый режим оплаты проезда – бестурникетный.

Преимущества использования бестурникетных систем в транспорте очевидны: жители города Москвы теперь могут войти в любую дверь и оплатить проезд на валидаторе, который находится внутри салона. Это делает поездку более быстрой и удобной, так как автобусы и трамваи меньше стоят на остановках. По приблизительным расчётам время в пути для каждого пассажира должно сократиться на 15 минут, что, в свою очередь, должно повысить интерес к использованию общественного транспорта в качестве замены личному. Дополнительные денежные притоки помогут городу обновлять подвижной состав и совершенствовать транспортную систему в целом, позволяя внедрять ещё больше инноваций, которые делают проезд более комфортным.

Нововведение не осталось без внимания проекта «Активный гражданин». Москвичам предложили обсудить тему «Более 70 автобусных маршрутов перешли на бестурникетный режим». Из 135 900 проголосовавших 116 462 человека поставили твёрдую пятёрку бестурникетному режиму. Чуть позже активным гражданам предоставили возможность оценить конкретный маршрут № 655, на котором также сняли турникеты. И тут подавляющее большинство оказалось довольно, голосование завершилось с аналогичной оценкой: 4,7 балла из 5.

Мосгортранс также признаёт преимущества новой системы оплаты проезда и продолжает переводить всё новые маршруты на бестурникетный режим.

Экономический эффект от внедрения бестурникетных систем на транспорте следующий: при посадке только через переднюю дверь с турникетом, средняя скорость маршрута падает, снижается среднее расстояние, которое транспорт по плану проходит в день, а на остановке тратится от 10 секунд до 2 минут на посадку пассажиров. В «Мосгортрансе» работает порядка 14 тыс. водителей со среднемесячным окладом 50 тыс. руб. в месяц. Снятие турникетов позволит сэкономить на фонде оплаты труда более чем 600 млн рублей в год (с учётом налогов), снизит фактический интервал движения, что при прочих равных условиях позволит обслуживать большее количество пассажиров. Специальные валидаторы предоставят пассажирам возможность оплаты проезда бесконтактной банковской картой, смартфоном и силиконовыми браслетами с функционалом "Тройки", что в перспективе позволит полностью исключить на транспорте из оборота бумажные деньги и сформировать единую систему, обеспечивающую жесткое контролирование входящего безналичного денежного потока.





Павел Терентьев, независимый эксперт ИТ-отрасли





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