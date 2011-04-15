Роботизация мировой экономики – один из самых популярных трендов современного мира. Однако, говорить о тотальных изменениях пока рано: по данным исследований в наши дни на 1000 рабочих мест приходится всего 1,75 роботов.[i] Современные роботы еще не научились оперативно реагировать на изменения рабочей среды и самостоятельно обучаться, имеют низкие способности к координации движений и т.д. Процесс роботизации происходит на фоне глобального роста населения слаборазвитых стран. Как итог – цена низкоквалифицированного труда снижается, а за счет автоматизации экономических процессов происходит уменьшение числа рабочих мест для реальных людей. В связи с этим возникает проблема обеспечения населения рабочими местами, и вопрос о целесообразности дальнейшего развития процесса роботизации в современном мире требует детального изучения, чем и занимаются эксперты в этой области.

Остановить процесс роботизации невозможно: это естественное следствие научно-технической революции и концепции Индустрия 4.0. Применение роботов в идеале должно упростить жизнь людей. Но основной проблемой роботизации сегодня является отсутствие у робота «гибкости мышления», способности к обучению на собственном опыте и к проявлению эмоций. Иногда происходят непредвиденные случаи, например, автомобили, управляемые в режиме автопилота могут из-за сбоя в системе стать причиной ДТП, а применение модных за рубежом беспилотных летательных аппаратов, дронов, также несет в себе определенные риски для людей. Все это происходит потому, что роботы в наши дни еще недостаточно разумны. Поэтому необходимо ограничить массовое распространение несовершенных технологий в простой жизни, предоставив роботам возможность проявить себя в узкоспециализированных отраслях и на производствах.

Использование робототехники в перспективе должно качественно поменять сферу массового обслуживания. Несомненным плюсом применения робототехники в производстве является упрощение бизнес-процессов посредством автоматизации, увеличение рабочих циклов (роботу не требуется сон и еда), снижение затрат на оплату труда сотрудников, возможность применения роботов во вредном для человека производстве, в т.ч. в недоступных средах (под водой, в воздухе, в космическом пространстве и т.д.). В результате величина прибавочного продукта значительно возрастает. Обратная сторона – для внедрения новых технологий требуются огромные капиталовложения.





Павел Терентьев, независимый эксперт ИТ-отрасли





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