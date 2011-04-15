Рост спроса на риски заставил рынки вспомнить про рубль

Российский рубль активно прибавлял вчера в течение всего дня. В результате доллар отступил на 151 копейку до 61.71, евро снизился 148 копеек до 73.53. Российский рубль начал активное укрепление и «вспомнил» о ралли нефти ранее вслед за восстановлением спроса на риски, в то время как нефти по итогам четверга не удалось развить рост. Также одним из факторов укрепления рубля стал откат доллара на слабых данных по инфляции в США.

Как мы видим, для российского рубля глобальный спрос на риски и динамика доллара важней, нежели нефть. В значительной степени это вызвано политикой минфина, который наращивает покупки валюты вслед за ростом нефти, что сдерживает укрепление рубля.

Рынки вчера были поддержаны слабой статистикой по инфляции в США. Многолетние минимумы безработицы и числа обращений за пособиями не смогли привести к ускорению роста базового индекса потребительских цен в США. Его годовой темп остался на уровне 2.1%. Общая инфляция набирает обороты за счёт нефти и поднялась до 2.5%. Общая инфляция в США ускоряется за счёт снижения курса доллара за прошедший год и значительного, на 42%, роста цен на нефть.

Слабая инфляция в данном случае снижает шансы, что ФРС станет активней повышать ключевую ставку, что было бы негативно для рынков и общего спроса на риски и поддерживало бы доллар. Так как американская валюта на протяжении последних 4-х недель отыгрывала фактор ускорения инфляции и более жёсткий тон ФРС, в ближайшее время мы можем стать свидетелями продолжения отката доллара, что пойдёт на пользу рублю.

В частности, российская валюта сегодня также может прибавить, продолжая отыгрывать укрепление нефти в предыдущие дни. Целями медведей в паре USDRUB может стать область локальных минимумов около 60.60, хотя сегодня вряд ли ей удаться повторить мощное вчерашнее движение, и эта волна, вероятно, растянется на несколько дней. Единая валюта, судя по всему, также переживает коррекционный отскок к доллару, что поддерживает пару EURRUB. Весьма вероятно, что ей удаться зацепиться за 73 в ближайшие дни.





Александр Купцикевич, аналитик FxPro





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