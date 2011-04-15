Нефть тащит рубль вверх

Российский рынок акций в четверг закончил торги в плюсе, поддерживаемый взлетом цен на нефть, а также спросом на акции российских компаний. Хотя ОФЗ при этом спросом не пользовались. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (+1,28%), нефтегазового (+0,89%) и машиностроительного (+0,87%) секторов.

Индекс ММВБ по итогам торгов вырос на 0,67% и закрылся на уровне 2317.39 пункта. Индекс РТС взлетел на 3,43% и остановился на уровне 1181.26 пунктов на фоне сильного роста курса рубля к доллару США и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в России нивелировали весь свой рост в азиатскую торговую сессию. Но из-за напряженности между США и Ираном потенциал для роста у нефти все еще значительный. Котировки марки Brent снизились к концу торгов в России на 0,06%, до 77,16 долларов за баррель. Котировки WTI прибавили 0,04%, до 71,17 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль к концу торгов в России взлетел по отношению к доллару и вырос к евро, стимулируемый ростом цен на сырую нефть. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра рухнула на 2,17%, до 61,83 рублей за доллар. Пара евро/рубль обвалилась на 2,00%, до 73,52 рублей.

Рубль растет, но если цены на нефть стабилизируются или даже

скорректируются вниз, его повышательная динамика может застопорится.

В пятницу в центре внимания будет публикация данных экономической

статистики из США. Также выйдет пакет данных от Мичиганского

университета, и состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги.





Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital





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