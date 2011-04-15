Под вечер возможна фиксация прибыли по рублю и акциям

Российский рынок акций довольно слабо реагирует на отличный внешний фон в последние дни. Вчера, когда весь день росли американские фьючерсы и нефть торговалась выше 77 долларов за баррель, Индекс Московской биржи прибавил всего лишь чуть менее полупроцента. Мы ожидали роста как минимум в два раза большего.

Причин такой относительной слабости две. Прежде всего, это нехватка денег для новых покупок. Вторая – это очередной рост осторожности инвесторов, связанный с пока непонятной реакций властей России на решение Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном. Поддержка Исламской республики и демонстративное игнорирование американских санкций грозит России очередным ухудшением отношений со Штатами и новыми карательными мерами.

Поэтому сегодня, в пятницу, не следует ждать от рынка сильных движений вверх. Американские фьючерсы торгуются сегодня в 0,1-0,15-процентном плюсе, четверть процента теряет нефть, котируясь по 77,3 доллара за баррель. Поэтому мы ждем открытия с небольшим, 0,2-0,3% ростом. Но под вечер на рынок может прийти небольшая коррекция, связанная с возможностью ухудшения политической ситуации за выходные.

Сегодня повышенное внимание надо уделять вчерашним лидерам роста – акциям «Башнефи», «Татнефти», а также «обычке» и префам «Сбербанка». Эти бумаги вчера хорошо брали под дивиденды и сегодня покупки, но более слабые, могут продолжиться.

Следует вспомнить и про акции Мосбиржи, у которой 15 мая пройдет отсечка реестра под дивиденды. Сегодня последний день, когда можно купить бумагу, чтобы получить примерно 4% дохода по дивидендам. Еще больше, около 8%, составит дивидендная доходность «Таттелекома», у которого отсечка пройдет также 15 мая.

Рубль вчера мощно укрепился к доллару более чем на 2%. На наш взгляд, основной причиной такого роста стала отложенная из-за майских праздников продажа валюты экспортерами. При этом сверхдорогая нефть психологически давила на держателей валюты, заставляя их еще активнее покупать рубли.

Кроме того, прошло коррекционное ослабление доллара к мировым валютам.

Сегодня с утра рост рубля может по инерции продолжиться, но уже не так сильно. Во второй половине дня спекулянты, фиксирующие прибыль по купленным рублям, а также фактор предстоящих выходных, могут вызвать небольшое ослабление российской валюты, что сдвинет ее курс ближе к отметке 62 руб за доллар.







Алексей Антонов, aналитик АЛОР БРОКЕР







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