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11.05.2018

Российская валюта наконец-то начала реагировать на усилившийся рост нефтяных котировок

Российская валюта наконец-то начала реагировать на усилившийся рост нефтяных котировок. Курс ЦБ на сегодня составляет, как и прогнозировалось, 62,52 рубля за доллар. Но укрепившийся рубль немного ослабил максимально высокую стоимость «нефти в рублях» с 4900 рублей за баррель до 4770 рублей. Пока это еще не тренд на укрепление, так как на отечественную валюту давит Минфин, а также геополитическая обстановка, которая в любой момент может измениться. Прогнозируемый курс рубля на следующую неделю с учетом высоких цен на нефть составит 62,-62,40 рублей за доллар.
Усилив рост на фоне выхода США из сделки с Ираном, нефтяные котировки достигли высоких значений, но подняться к ожидаемому уровню в 80$ за баррель пока не удалось, так как началась фиксация прибыли. Сейчас стоимость барреля Brent составляет 77,45$. ОПЕК+ будет всеми силами поддерживать высокие цены, ограничивая добычу сильнее, если США начнут ее наращивать. Такой тренд продлится еще как минимум до начала июня.



Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка




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