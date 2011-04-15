Российская валюта наконец-то начала реагировать на усилившийся рост нефтяных котировок. Курс ЦБ на сегодня составляет, как и прогнозировалось, 62,52 рубля за доллар. Но укрепившийся рубль немного ослабил максимально высокую стоимость «нефти в рублях» с 4900 рублей за баррель до 4770 рублей. Пока это еще не тренд на укрепление, так как на отечественную валюту давит Минфин, а также геополитическая обстановка, которая в любой момент может измениться. Прогнозируемый курс рубля на следующую неделю с учетом высоких цен на нефть составит 62,-62,40 рублей за доллар.

Усилив рост на фоне выхода США из сделки с Ираном, нефтяные котировки достигли высоких значений, но подняться к ожидаемому уровню в 80$ за баррель пока не удалось, так как началась фиксация прибыли. Сейчас стоимость барреля Brent составляет 77,45$. ОПЕК+ будет всеми силами поддерживать высокие цены, ограничивая добычу сильнее, если США начнут ее наращивать. Такой тренд продлится еще как минимум до начала июня.







Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка









В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.