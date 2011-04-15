Рубль остается перепроданным

Рубль прилично прибавил в весе на торгах в четверг. Иностранные валюты, которые несли потери с самого начала сессии, потеряли 2% и 2,4% по евро и доллару соответственно. Помимо дорогой нефти, сказалось ослабление американской валюты, которая ушла на коррекцию, в том числе из-за слабых данных по инфляции в США. По итогам торгов пара доллар/рубль обосновалась вблизи 2-недельных минимумов в районе 61,50 руб.

Поводов для восстановления «деревянного» было несколько. Это и удорожание черного золота – котировки Brent в моменте достигали новых 3,5-летних максимумов вблизи уровня 78, и локальное отступление доллара на международном рынке, и общее улучшение самочувствия активов развивающегося сегмента, и продажа валютной выручки экспортерами, которые готовятся к налоговому периоду. Имел место и фактор технической перепроданности нашей валюты, который по-прежнему актуален, но уже не столь ярко выражен.

Дальнейшее восстановление рубля возможно, но вряд ли оно будет ощутимым. Динамика доллара показывает, что быки готовы в любой момент возобновить покупки после паузы, а ралли нефти Brent застопорилось на отметке 78, атаковать которую покупатели, скорее всего, не решатся перед наступлением выходных. Так что пока по-прежнему не ожидаем возвращения доллара под отметку 60 руб., хотя определенные поползновения в этом направлении возможны, если на рынке энергоносителей произойдет новый восходящий прорыв.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс













В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.