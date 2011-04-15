Дешевеющая нефть ослабит рубль на открытии торгов Московской биржи

В пятницу, 11 мая, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 22 коп. (+0,36%), до 61,93 руб., курс евро – на 44 коп. (+0,60%), до 73,97 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,5 млрд (-7,89%), евро/рубль – 237,3 млн евро (-5,08%).

Банк России с 12 мая установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 61,7354 руб., что ниже предыдущего закрытия на 78,75 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 73,5145 руб. По сравнению с предыдущим значением курс ниже на 66,27 коп.

В пятницу валютные торги по рублёвым парам проходили относительно спокойно. К закрытию сессии курс рубля снизился к доллару и евро на фоне фиксации прибыли перед выходными.

К закрытию длинных позиций по рублю трейдеров подтолкнули снижение нефтяных котировок и коррекционный рост евро в паре с долларом на рынке Форекс. Курс доллара восстановился до 62,04 руб., курс евро – до 74,06 руб. По итогам недели российская валюта осталась в плюсе к доллару на 0,11%, к евро – на 1,09%.

В понедельник, 14 мая, на торгах в Азии цена на нефть марки Brent снизилась на 0,36%, до $76,72. Пока эксперты оценивают последствия выхода США из сделки по Ирану, спекулянты по нефти стали фиксировать прибыль. Полагаю, что у многих покупателей под уровнем $76,50 за баррель размещены защитные стопы. Если я прав, что падение цены ниже этой отметки усилит давление и откроет продавцам путь к $74,80 за бочку черного золота. На данном этапе снижение цен к $74,80 за баррель будет расцениваться как локальная коррекция на «бычьем» рынке.

Уже сейчас по утренним торгам можно сказать, что рублёвые пары откроются ростом. По курсу доллара цель остается на уровне 63,23 руб. (закрытие ценового разрыва 62,58- 63,23 руб. от 10 мая). По курсу евро цель сохраняю на уровне 75 руб.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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