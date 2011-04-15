Рубль пока останется в диапазоне

В минувшую пятницу рубль торговался малоактивно и довольно вяло на фоне отсутствия значимых событий и сигналов. Однако ближе к концу сессии игроки начали частично фиксировать прибыль по длинным рублевым позициям с оглядкой на коррекцию в сырьевом сегменте. В итоге доллар и евро подорожали на 0,36% и 0,6% соответственно. При этом за неделю российская валюта немного выросла в цене.

Доллар сейчас проходит стадию размеренной технической коррекции, предлогом для которой послужили слабые данные по инфляции в США. Этот фактор ослабляет давление на нашу валюту. Но с другой стороны на рынке нефти начали формироваться коррекционные настроения – под занавес недели Brent ушла на отрицательную территорию и продолжает демонстрировать медвежий уклон на утренних торгах. Два разнонаправленных фактора могут обусловить торговлю рубля в диапазоне в ближайшей перспективе.

В более долгосрочном периоде общее давление на «россиянина», скорее всего, сохранится. По крайней мере, расти ему будет непросто, если, конечно, котировки нефти не пройдут рубеж в виде отметки 80 долларов за баррель. Впрочем, завтра в РФ стартует налоговый период, который традиционно поддерживает спрос на рубль, а значит, понижательные риски на ближайшие пару недель снизятся, при условии, что на геополитическом фронте не произойдет новых потрясений.





Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс













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