ММВБ скоро обновит максимум

После того, как в апреле американцы ввели новые антироссийские санкции, стало известно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагает ввести уголовную ответственность за их соблюдение. Первоначально к такой новости некоторые отнеслись не просто со скепсисом, а даже с некой иронией. Но оказывается, что законопроект может быть принят уже к 24 мая. В соответствии с законопроектом предусматривается уголовная ответственность и наказание виде лишения свободы на 4 года. Кроме того, возможны штрафы и исправительные работы.

А тем временем ложкой меда в бочке дегтя оказалась заявление Антона Силуанова, исполняющего обязанности главного финансового ведомства страны. Он заявил о том, что вопрос о повышении НДФЛ не стоит, а все предложения по модернизации налоговой системы должны быть приняты в весеннюю сессию.

На этом фоне курс доллара на московской бирже держится в районе отметки 61 рубль 80 копеек, евро торгуется на отметке 74 рубля ровно. Индекс ММВБ подбирается к 2340 пунктов, котировки нефти марки Brent держатся в районе 77 долларов за баррель. Курс биткоина по данным портала CoinMarketCap располагается чуть выше 8400 долларов.

Слабость российской валюты и высокие цены на нефть делают свое дело. Индекс ММВБ, который в апреле падал почти до 2070 пунктов, вырос за месяц почти на 15% и подбирается к своему годовому максимуму в районе отметки 2380 пунктов. Вполне вероятно, что скоро высота будет взята, а максимум обновлен.

Что же касается ситуации на российском валютном рынке, то мы сохраняем свой прогноз и считаем, что к концу мая курс доллара поднимется в диапазон от 62 до 63 рублей.







Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании "АНАЛИТИКА Онлайн"











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.