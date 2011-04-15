Нефтяные быки остаются в игре

После небольшой передышки в виде консолидации, баррель Brent возобновил путь на север и обновил максимумы конца 2014 года на отметке 78,50. В ходе утренней сессии вторника котировки удерживаются над уровнем 78, сигнализируя о планах дальнейшего роста.

Быки вернулись к покупкам, продолжая муссировать тему санкций в отношении Ирана и сокращения объемов экспорта и производства в ближневосточной стране из-за действий Трампа, который напомнил о готовности значительно ограничить объемы покупаемой у Тегерана нефти. Несмотря на заверения ОПЕК, у рынка есть сомнения, что экспортеры смогут компенсировать возможный дефицит предложения, который рискует сформироваться из-за геополитики и перебоев в поставках по другим причинам, включая венесуэльский кризис.

Оптимизма добавил отчет ОПЕК, в котором картель повысил прогноз роста мирового спроса в этом году на 0,02 млн баррелей в сутки. Также организация подчеркнула, что запасы в странах ОЭСР достигли уровней, превышающих среднее 5-летнее значение всего на 9 млн баррелей. По сути, это сигнализирует о том, что миссия ОПЕК уже практически выполнена.

При наличии таких бычьих факторов сигналы из США, где продолжается рост буровой активности и наращивание добычи, благополучно игнорируются рынков. Сегодня API представит свой традиционный еженедельный отчет, и если он отразит сокращение запасов нефти и нефтепродуктов, это станет еще одним аргументом в пользу рывка Brent к свежим максимумам.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













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